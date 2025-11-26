Пахло мочей: житель Татарстана убил мужчину, обоссавшего новый диван его мамы

Лениногорский городской суд Татарстана поставил точку в деле местного жителя, который зверски забил знакомого своей матери за то, что тот справил нужду на ее новый диван, сообщает Kazanfirst.ru .

Инцидент произошел в одном из сел района. Осужденный приехал в гости к матери и был в нетрезвом состоянии. Войдя в дом, мужчина уловил резкий запах мочи.

Пройдя в зал, он увидел мокрое покрывало на новом диване. Мать рассказала сыну, что мебель изгадил ее односельчанин, который периодически помогает ей по хозяйству. Тогда мужчина рассвирепел, выбежал во двор и увидел гостя матери у сарая. Он спал на матрасе, от него пахло мочой и алкоголем, а его штаны были мокрыми.

Тогда татарстанец начал будить мужчину, несколько раз ударив его кулаком по голове, а затем пинками начал «выпроваживать» со двора. Гость матери сначала ушел, но затем стал ломиться в калитку, за что вновь получил удары. Знакомый женщины пытался проникнуть внутрь, несмотря на избиение. В итоге в какой-то момент под натиском ударов он уже не смог встать.

В конечном итоге пострадавшего так и оставили лежащим у калитки, решив, что он спит. Спустя несколько часов сын, вступившийся за новый диван матери, уехал. Он узнал о том, что избитый им сельчанин не выжил, на следующий день.

Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима.

