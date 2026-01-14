«П****!»: российские подростки устроили опасное шоу с поджиганием и ледяной рекой

Российские подростки, почувствовавшие себя каскадерами, устроили экстремальное фаер-шоу. Они поджигали свои костюмы и ныряли в ледяную реку, чтобы потушить огонь, сообщает «112» .

Все свои опасные действия парни записали на видео. В кадре один из подростков поджигает факел и отдает его приятелю. Второй юноша размахивает им около одежды, которая моментально загорается. После чего он бежит к реке.

Видимо, юные каскадеры рассчитывали эффектно прыгнуть в воду на скорости. Но они не учли, что лед на реке скользкий. В итоге горящий юноша случайно выполнил еще один трюк — он проехался по льду, ударившись об него, и упал в ледяную воду.

0:29 Видео - © Telegram-канал 112

Огонь погас, а парень выплыл на берег. Фаер-шоу сопровождалось восторженными криками и матами.

Ранее в столичном гараже загорелся автомобиль. После этого из помещения выбежал горящий мужчина. Он нырнул в сугроб, чтобы потушить огонь.

