«П****, я тебя уволю»: ученик в московской школе издевался над учителем

В московской школе разгорелся скандал из-за ученика, который оскорблял учителя на уроке и записывал это все на видео, сообщает «Осторожно, Москва» .

Ролик с издевательствами появился в Сети. Инцидент произошел в школе № 1158 на юге Москвы. В кадре находятся школьник и 61-летний учитель иностранных языков. Педагог попросил ребенка убрать телефон, но тот начал оскорблять его, ругаться матом и пригрозил увольнением.

«Мне п****, я тебя уволю», — кричал школьник, записывая в этот момент видеокружки в Telegram.

При этом одноклассники молча наблюдали за происходящим, а некоторые записывали все на видео.

По словам девушки-блогера, чья сестра учится в школе, педагога в кадре зовут Михаил Л., он более 40 лет работает с детьми. Она утверждала, что оскорбления сошли школьнику с рук. При этом в школе сообщили, что знают о поведении ученика и не собираются мириться с ним. Директор отметила, что инцидент не будет замалчиваться.

Вскоре после этого стало известно, что ученик, оскорбивший учителя, отчислился. Материалы инцидента попали в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию. В школе добавили, что оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий.

Ранее 22-летней учительнице английского языка из Санкт-Петербурга, подозреваемой в совращении двух 12-летних школьников, изменили меру пресечения на более мягкую. Ее выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.