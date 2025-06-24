Озвучен приговор киллеру одной из самых страшных банд Подмосковья

Участник подмосковной вооруженной банды «Северские» Андрей Воронин приговорен к 24 годам лишения свободы. Осужденный был членом криминальной группировки с 2006 по 2019 годы, участвовал в убийстве пяти человек и в покушении еще на двух людей, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Преступления совершались как в отношении лиц, отказывающихся выплачивать вымогаемые участниками банды денежные средства, так и с целью раздела сфер преступного влияния в Сергиево-Посадском районе Московской области», — рассказали в надзорном ведомстве.

Воронин, будучи активным членом банды, приобретал и хранил огнестрельное оружие, взрывчатку, помогал «заметать» следы преступлений и участвовал в других криминальных делах в интересах «Северских».

До декабря 2023 года Воронин находился в розыске.

Киллера признали виновным в совершении преступлений по целому ряду статей, в том числе об участии в вооруженной группе, убийствах, незаконной перевозке и хранении оружия и боеприпасов. Московский областной суд приговорил фигуранта к 24 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ему также ограничили свободу на 1 год 8 месяцев.

Приговор в законную силу еще не вступил.

«112» добавляет, что «Северские» — одна из самых кровавых банд Московской области. Группировка получила такое название из-за того, что ее члены регулярно собирались в кафе «Север» в Сергиевом Посаде. Банда орудовала с начала 1990-х годов вплоть до 2019 года.

По данным канала, следствие считало, что именно Воронин убил своего босса Виктора Лазовского, после чего главой «Северских» стал Дмитрий Гладышев.