Озеро забито тушами: 200 овец провалились под лед и погибли в Башкирии

Больше 200 овец провалились под лед в Башкирии

В Башкирии фермер пытался перегнать стадо овец через замерзшее озеро, но по дороге животные провалились под лед и погибли. Сейчас весь водоем заполнен мертвыми тушами, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в Бирском районе республики. В озере Узеть уже второй день плавают трупы животных. Жители считают произошедшее экологической катастрофой.

Вчера в региональное МЧС поступил вызов, сегодня спасатели работают на месте. Они извлекают из воды тела погибших овец и исследуют дно. Работы будут вестись, пока водоем полностью не очистят. Утилизацию проводят по ветеринарным правилам.

При этом хозяин животных ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Местные жители жаловались на несанкционированный выпас и летний лагерь для скота в прибрежной зоне. Мужчину привлекали к ответственности.

Ранее огромную гору трупов куриц вывалили на дорогу в Асбесте. Тушки выпали во время перевозки.

