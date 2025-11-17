В Матисовом канале произошел драматический инцидент, завершившийся благодаря неравнодушию и героизму очевидцев. Прохожие спасли маленькую девочку, упавшую в холодную воду, а затем помогли выбраться и женщине, бросившейся ей на помощь, сообщает «112» .

Обстоятельства падения ребенка в водоем пока неизвестны. По предварительным данным, девочка могла поскользнуться и упасть в воду, когда бежала за собакой.

Первой на помощь ребенку бросилась прохожая: она спрыгнула в ледяную воду канала и вместе с другими очевидцами успешно вытащила ребенка на берег. Однако затем возникла другая проблема: из-за глубины канала сама спасительница не могла выбраться на сушу. На выручку пришли трое мужчин, которые совместными усилиями вытащили ее из воды.

Информации о пострадавших не приводилось.

