Вооруженные силы РФ отследили дроном-разведчиком и ликвидировали группу боевиков из Российского добровольческого корпуса (РДК)* в приграничном районе Курской области, сообщает SHOT .

Изначально в состав объединенной группы, состоящей из бойцов РДК* и других подразделений ВСУ на этом участке, входило около 100 человек. При этом в ходе боевых действий российские подразделения уничтожили почти 90 украинских военнослужащих.

Оставшиеся в живых 10–12 бойцов ВСУ начали отходить к границе с Украиной. В течение нескольких часов их сопровождали российские беспилотники. У выживших закончились силы, когда до границы оставалось всего 2 км. Они решили укрыться в одном из полуразрушенных домов в селе Дарьино.

Российские военнослужащие с помощью авиабомбы нанесли удар по оставшейся группе РДК*. В результате проверки выяснилось, что после взрыва из-под обломков никто не выбрался.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что ВС РФ создали мощную 50-тысячную военную группировку для крупного наступления и полного освобождения Курской области.

*Организация признана в России террористической и запрещена