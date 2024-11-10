Российский Генштаб создал мощную 50-тысячную военную группировку для крупного наступления и полного освобождения Курской области. В состав Вооруженных сил РФ также вошли подразделения из Северной Кореи, сообщает «Военное обозрение» .

Как пишет американская газета The Washington Post, в то же время российское военное руководство не выводит войска с ключевых направлений специальной военной операции, что дает возможность Москве продолжать оказывать давление по всем направлениям.

В статье отметили, что российское наступление под Курском может начаться уже в ближайшее дни. WP утверждает, что КНДР якобы перебросили в Курскую область около 10 тыс. военнослужащих, которые в настоящее время «проходят слаживание с российскими бойцами» в западной части региона.

Из материала следует, что северокорейских солдат «сложно отличить от тех же бурятов, так как они носят российскую военную форму». Однако участвовать в боевых действиях военнослужащие Корейской Народной Армии якобы будут в собственных подразделениях.

Ранее в американской администрации заявили, что в Курскую область переброшены 10 тыс. военнослужащих КНДР, которые готовы вступить в бой против украинских сил уже в ближайшие дни.