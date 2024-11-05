В Госдепе заявили, что в Курскую область переброшены 10 тыс. военнослужащих КНДР

Американская администрация заявила, что в Курской области размещены 10 тыс. военнослужащих Северной Кореи, пишет ТАСС .

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, военнослужащие КНДР могут вступить в боевые действия против ВСУ в ближайшие дни.

«А если это произойдет, они станут законными военными целями», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в РФ военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью». По его словам, военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.



