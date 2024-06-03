Отрезал 2 пальца и сдался: стали известны подробности нападения в Балашихе

17-летний выпускник с мачете напал на бывшую девушку и ее нового парня в подъезде дома в Балашихе. Он отрезал сопернику пальцы, сообщает SHOT .

Ранее следователи сообщали, что в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе юноша ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Причиной нападения могла быть ревность.

Он подкараулил девушку в подъезде. Увидев ее с парнем, в ярости начал размахивать мачете. В итоге нападавший отрубил сопернику два пальца на правой руке.

Затем юноша вызвал скорую помощь и полицию. Он признался, что сильно ревновал и пришел к ней мстить.

У девушки зафиксировали небольшие ранения, она будет лечиться дома. Пострадавший находится в больнице. У него, кроме отрезанных пальцев, еще диагностировали перелом ноги и резаные раны головы.

В отношении задержанного выпускника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц.