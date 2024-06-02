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Подросток ударил мачете бывшую девушку и ее парня в Балашихе

Правоохранители задержали в Подмосковье несовершеннолетнего молодого человека, который подозревается в покушении на убийство двух человек, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 17-летний подросток в подъезде дома в мкр. Железнодорожный в Балашихе ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Причиной могла стать ревность.

Примечательно, что медиков и полицию на место инцидента вызвал сам нападавший.

Следователи в настоящее время работают с подозреваемым. Все обстоятельства происшествия уточняются.