Отраву для собак начали распространять в новом районе Москвы

Еще в одном районе Москвы заметили отраву для собак. Теперь признаки работы догхантеров заметили в природном заказнике «Долина реки Сетунь» в Фили-Давыдкове, сообщает «SHOT Проверка» со ссылкой на очевидца.

Местный житель рассказал, что вечером гулял со своей собакой, и во время прогулки она резко бросилась к разбросанной еде. Внимание питомца привлекли сало, колбаса и каша, а под этой кучей лежали растаявшие таблетки.

Таблетки могут представлять собой изониазид — противотуберкулезный препарат. Вскоре после его приема у животных начинаются кровавая рвота, судороги и симптомы нервного расстройства. Если отравившемуся не помочь в течение 3 часов, то питомец может умереть.

Известно, что догхантеры уже орудуют в Тимирязевском, Хорошевском, Пресненском, Таганском и Косино-Ухтомском районах Москвы, а также в Подольске, Зюзине и Кузьминках.