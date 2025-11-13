Отравления и антисанитария: свыше 100 заведений общепита закрыли в Дагестане

В Дагестане за три дня были закрыты свыше100 хинкальных, шашлычных, шаурмичных и других заведений общепита из-за массовых отравлений и антисанитарии, сообщает Mash .

В республике по итогам проверок только 20% заведений общепита работает без нарушений, еще 93 кафе получили предупреждения, минимум 100 были закрыты.

Посетители и жители жаловались в различные инстанции на шумы вытяжек и неприятный запах, так как большинство кафе находятся на первом этаже жилых домов. Местные и туристы постоянно травились там и шли с жалобами в Роспотребнадзор.

За последние 5 лет из-за популярности путешествий по России бизнесмены в Дагестане закрыли пиццерии и японские суши, так как туристы предпочитали местную кухню. Но не все переформатировались качественно. Во многих кафе готовят блюда в антисанитарных условиях на кухнях с насекомыми.

