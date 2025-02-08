Отобрали документы и заставили работать: волгоградец на месяц попал в «рабство»

Родственники 51-летнего Андрея Ю. из Волгограда совместно с волонтерами искали его с 5 января 2025 года. Мужчина сам вернулся домой и рассказал, что его силой удерживали в комнате и заставляли работать, отобрав документы, деньги и ключ от квартиры, пишет V1.RU .

Родственники мужчины начали искать его, когда поняли, что тот не вернулся домой. У жителя Волгограда есть пагубная привычка — любит злоупотреблять алкоголем, поэтому искать начали незамедлительно, т. к. на улице зима. Но поиски результатов не давали.

Вернувшись домой, мужчина рассказал, что когда вышел на улицу, встретил незнакомцев, которые предложили работу. Он согласился, и его увезли в Волжский, где отняли паспорт, деньги, ключи от квартиры, заперли в комнате с другими работниками и выпускали строго под присмотром на работу с 6:00 до 21:00 в одном из магазинов. В дальнейшем его планировали отправить «работать» в Саратов.

Вырваться из «трудового рабства» ему удалось, когда человек, следивший за ним, отвлекся на покупку чая. По словам мужчины, у злоумышленников остались ключи от его жилья.