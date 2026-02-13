«Отношения были не в порядке»: друг Усольцева считает, что он мог убить жену

Друг Сергея Усольцева настаивает, что мужчина мог убить свою жену и дочь

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев продолжает частное расследование исчезновения семьи Усольцевых. Он считает, что Сергей мог убить Ирину, а сын женщины от первого брака обладает информацией об этом, сообщает «АиФ» .

Дегтярев внимательно изучил материалы дела и познакомился с пасынком Сергея Данилом. Он уверен, что версия убийства внутри семьи вполне может быть как со стороны мужа, так и жены. В том числе странно себя ведет и Данил: он веселится, выглядит равнодушным и даже уничтожил старый телефон.

«Мне кажется, что юноша обманывает всех нас, уверяя, что его родители сбежали. Мне кажется, что он знает, что их нет в живых», — рассказал Дегтярев.

Более того, ему трудно поверить, что Сергей, который был не новичком в туризме, мог повести семью в горы в пляжной одежде. Если это не фамилицид (убийство в кругу семьи — ред.), то может быть криминал. Их могли убить, зная, что при семье были деньги.

По словам Дегтярева, убийство могла совершить и Ирина. В своем блоге она рассказывала о тантрах и ритуалах богини Кали. Отношения в семье давно были не в порядке, Сергей мог сообщить о желании развестись, так как уставал от молодой неординарной жены.

«Эта такая странная семья, такие странные обстоятельства их исчезновения, что возможно все», — заключил друг Усольцевых.

Поиск исчезнувшей семьи снова возобновили на территории поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края. Сергей, Ирина и их общая пятилетняя дочь исчезли в тайге в конце сентября 2025 года. С тех пор их ищут.

Для поисков задействовали беспилотники, вертолеты, квадроциклы, более 1,5 тыс. спасателей, но найти семью не удалось. 12 октября активную фазу поисков закончили.

