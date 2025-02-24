Отморозки мучили друга, показавшего силовикам видео пыток студенток на автомойке

В Каменске-Уральском Свердловской области молодые люди, издевавшиеся над похищенными девушками на автомойке, избили своего друга, в телефоне которого полицейские нашли видео с пытками. С парнем «поступили так же, как с этими девочками», сообщает URA.RU со ссылкой на двух знакомых злоумышленников.

Один из информаторов заявил, что друга арестованных изначально задержали по подозрению в махинациях с банковскими карточками. В полицейском отделе он нервничал и «сам дал телефон», в котором силовики нашли видео с издевательствами над девушками на автомойке.

«Когда об этом узнали его товарищи, с ним поступили так же, как с этими девочками», — сказал он.

По данным издания, парня, благодаря которому силовики узнали о пытках девушек, отвезли на мойку и побили. Сейчас он на свободе.

Ранее в Сети появилось видео, как в Каменск-Уральском толпа парней на протяжении 5 часов избивала девушек и поливала их холодной водой на автомойке. Троих участников издевательств уже заключили под стражу.