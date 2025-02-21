«Не скули»: парни в Свердловской области издевалась над студентками на автомойке

В Каменск-Уральском Свердловской области четыре студентки стали жертвами издевательств со стороны группы парней за отказ одной из них от ухаживаний. Злоумышленники удерживали девушек на автомойке, где в течение 5 часов избивали и обливали холодной водой, сообщает E1.ru .

Все началось 2 января, когда девушка по имени Анна вместе с подругами отмечала 18-летие в квартире. Настойчивые звонки от 21-летнего Давида А. беспокоили одну из присутствующих на празднике. По информации издания, между Давидом и девушкой не было никаких романтических или дружеских отношений. Желая защитить подругу, именинница взяла телефон и четко дала понять молодому человеку, что его внимание нежелательно.

Драматические события развернулись на следующий день: возле дома Анну ожидали два автомобиля. В первом находились ее заплаканные подруги, а из второго вылезли неизвестные мужчины с намерением насильно увезти девушку.

На автомойке, расположенной по улице Карла Маркса, произошел вопиющий инцидент с участием нескольких молодых людей. Они подвергли жестокому обращению двух студенток в возрасте 17 и 18 лет, заставляя других двух девушек наблюдать за издевательствами. Преступники не только избивали жертв, но и применяли изощренные методы насилия — обливали их холодной водой и принуждали к унизительным действиям со шлангом — вставляли его им в рот. Персонал автомойки, ставший свидетелем происшествия, предпочел не вмешиваться.

Нападавшие записывали свои действия на видео. После инцидента одна из пострадавших, Анна, вместе с родителями обратилась в правоохранительные органы и попыталась зафиксировать телесные повреждения. Спустя несколько дней полиция задержала группу злоумышленников, среди которых оказались два несовершеннолетних участника. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Впоследствии задержанных отпустили под домашний надзор.