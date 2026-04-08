Отменил заказ: таксист не повез по спецтарифу умирающего крошечного котенка

В Москве девушке срочно нужно было отвезти больного 500-граммового котенка в ветеринарную клинику. Счет шел на минуты, потому что животное было в коме. Однако таксист, приехавший на вызов, отказался везти питомца даже в переноске.

У котенка неожиданно начался приступ, он стал терять сознание. Тогда хозяйка незамедлительно вызвала такси, выбрав повышенный тариф «С животными». Однако водитель, который приехал по вызову, внезапно заявил, что отменяет заказ, потому что работает в «Экономе» и с животными не ездит. Оказалось, что новый водитель приедет только через 14 минут, при этом счет шел на секунды — котенка нужно было срочно доставить к врачу.

«Мне не нужны скидки в 100 рублей или обещания профбесед, я хочу лишь нормального решения этой проблемы, чтобы водители не могли произвольно отменять заказы, особенно по спецтарифу», — написала хозяйка котенка в социальной сети.

Она назвала «ужасным и мерзким» решение водителя отменить поездку. По факту, «взрослый мужик» отказал в проезде 500-граммовому умирающему котенку, хотя ехать до клиники всего 6 минут, сетует москвичка. У водителя нет аллергии, он работает по указанному тарифу, но заказ все же отменяют, когда машина уже подъехала к месту назначения.

«Такое поведение могло привести к летальному исходу! То, что до этого не дошло, это не счастливое стечение обстоятельств, а работа других людей, профессионалов своего дела», — заключила девушка.

Теперь она намерена бороться до конца, чтобы восстановить справедливость. Пострадавшая подчеркнула, что работает адвокатом, поэтому не оставит дело просто так. Девушка добавила, что котенка зовут Тигр и с ним все в порядке благодаря стараниям ветеринаров.

Другая пользовательница Сети в слезах рассказала, что ее не взяли со спаниелем в машину такси по тарифу «С животными», да еще и насмехались над ней. Комментаторы поддержали женщину и поделились своими историями:

«Везла на операцию своего бигля, указывала, что везу животное, приезжали машины, видели собаку, и были варианты дальше — ругались, смеялись, проклинали просто за вызов и уезжали!»;

«Мне с маленьким щеночком отказали. Было указано — поеду с питомцем. Водитель подъехал, в машину не пустил, сказал — отменяйте. Включил ожидание»;

«У нас было таких ситуаций с моим джек-расселом уйма. Поэтому я стараюсь своего малыша возить на каршеринге».

