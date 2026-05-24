Откусила и начала хрипеть: шашлык убил женщину в Подмосковье
Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори
В подмосковной деревне Кикино женщина подавилась шашлыком и умерла, сообщает «112».
ЧП произошло в частном доме. Там 63-летняя жительница ела мясо и подавилась. Затем она начала хрипеть и потеряла сознание.
Приехавшие на вызов медики не смогли спасти пострадавшую. Она скончалась.
Ранее подросток-инвалид подавился и умер в реабилитационном центре под Екатеринбургом.
