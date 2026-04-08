Подросток-инвалид подавился и умер в реабилитационном центре под Екатеринбургом

Инцидент произошел 26 декабря 2025 года. Парень получал медпомощь в реабилитационном центре по плану, он ложился туда раз в шесть месяцев. Мать выразила мнение, что сын умер из-за халатности сотрудников учреждения.

У Даниила с детства инвалидность. У него есть нарушение головного мозга, код С-70. Несмотря на это, парень умел сам есть и ходить в душ.

В тот день матери позвонила работница медцентра и сказала, что мальчик подавился блином и захлебнулся. Смерть произошла в столовой. Когда парень начал задыхаться, как говорит мать, сотрудников рядом не было.

«Ребенок умирал в одиночестве, никто не оказал ему даже первую помощь, не вызвал скорую», — сказала родительница Даниила.

