сегодня в 15:58

Открытое горение потушили в чебуречной в Кубинке

Пожарные ликвидировали открытое горение в чебуречной на территории Кубинки в Подмосковье, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорание палаток на Привокзальной площади поступило в 14:07 3 июня.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 15:18. До этого они локализовали возгорание на площади 12 кв. м.

Чебуречная взорвалась 3 июля в Одинцовском округе. Предварительно, причиной происшествия стал газовый баллон, пострадал один человек.