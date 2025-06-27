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Открытое горение потушили на складе со стройматериалами в Подмосковье

Пожарные потушили открытое горение на складе со стройматериалами в деревне Шелепино Дмитровского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил в 03:55 в пятницу. В 05:17 огонь локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а в 07:54 — ликвидировали открытое горение.

На месте ЧП продолжаются работы по проливке и разборке строительных конструкций.

На выезд привлечены 57 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС: 27 человек и 9 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 16 пожаров. Их тушили 140 человек и 40 единиц техники.