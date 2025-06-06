Открытое горение потушили на полигоне с отходами в Раменском округе
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Возгорание произошло на площади 2,5 тыс. «квадратов» на территории мусороперерабатывающей организации в Раменском округе, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Пострадавшие в данном ЧП отсутствуют.
Сейчас специалисты производят разбор сгоревших материалов, параллельно ведутся проливочные работы.
Ранее сообщалось, что в Раменском округе горит полигон с отходами «Сафоново». На месте работают пожарные.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.
«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.