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Крупный пожар на полигоне с отходами локализовали в Раменском округе

Пожар в Раменском округе локализован, пострадавших в данном инциденте нет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как написал Telegram-канал «Осторожно, Москва», по словам очевидцев, под Раменским горит полигон с отходами «Сафоново».

Опубликовано видео с места ЧП. Там показано, что горит большая площадь, все заволокло густым дымом. На месте находятся пожарные.

Ранее человек погиб при пожаре в частном доме в Коломне. Выгорел дом площадью 120 кв. м.