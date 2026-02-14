сегодня в 21:03

Открытое горение после взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде ликвидировано

Открытое горение в частном доме, где произошел взрыв газгольдера в Сергиевом Посаде, ликвидировано, сообщает «Мособлпожспас».

В Сергиевом Посаде в частном доме на улице Митькина взорвался газгольдер. В результате загорелись три жилых дома. Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет.

В 20:05 огнеборцы локализовали пожар, а в 20:39 ликвидировали открытое горение. Причина возгорания выясняется.

