Отец в Москве годами избивал дочерей в качестве наказания

Следователи в Москве возбудили дело в отношении мужчины, который годами избивал дочерей в качестве наказания, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, чудовищные события происходили в семье в период с июня 2020 года по октябрь 2025 года. Мужчина, находясь в квартире на Шипиловском проезде, систематически истязал своих несовершеннолетних дочерей.

Спустя годы издевательств мать девочек, наконец, обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого 1982 года рождения. Ему предъявлено обвинение по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следственные действия продолжаются.

Ранее уфимец избил дочь хлопушкой для ковров, потому что девочка не прополола грядки. Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.