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Отец в Москве два года насиловал дочь, пока она не пожаловалась учителю

В столице по ходатайству следствия арестован мужчина, обвиняемый в насилии над дочерью 2011 года рождения, сообщает пресс-служба городского главка СКР.

Его обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Как считают следователи, с 2023 по 2025 год в квартире жилого дома на улице Староалексеевской отец неоднократно совершал в отношении дочери иные насильственные действия сексуального характера и развратные действия.

Через продолжительное время школьница рассказала о происходящем своему учителю, который сразу же обратился в правоохранительные органы.

Обвиняемый в преступлении задержан. Он заключен под стражу. Специалисты еще занимаются сбором и закреплением доказательственной базы по этому делу.

Ранее москвичка обвинила отчима в многолетних изнасилованиях. Мужчина угрожал лишить падчерицу квартиры, если она расскажет обо всем.