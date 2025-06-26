Угрожал лишить квартиры: отчим много лет насиловал падчерицу во время месячных

Девочка жила в одной квартире с мамой, бабушкой, братом, сестрой и отчимом. Она рассказала, что изнасилования начались в 2018 году, когда ей было 11 лет. Однажды девочка легла, чтобы посмотреть, как мужчина играет в компьютерные игры. Но отчим переключился на нее, он начал гладить ребенка в интимных местах. Со временем он стал настойчивее.

В 2021 году семья с детьми переехала в новую квартиру. Тогда отчим начал регулярно звать падчерицу к себе в комнату, когда мамы не было дома.

Пострадавшая поделилась, что сначала мужчина насиловал ее только во время менструаций, чтобы она не забеременела. Через два года отчим стал заставлять ее пить противозачаточные таблетки. Также насильник угрожал падчерице, что лишит ее квартиры, если она кому-нибудь расскажет.

Через семь лет терпение девушки лопнуло. Она поделилась со своей подругой, которая сразу посоветовала сообщить матери, что девушка и сделала. После этого мама сразу пошла в полицию, она вместе с дочерью написала заявление на мужчину.