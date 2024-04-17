Отец прострелил сыну ногу из пистолета «Оса» в Карелии

SHOT: в Карелии отец выстрелил в сына из «Осы» во время ссоры

Житель Петрозаводска схватился за травматический пистолет «Оса» во время очередной ссоры с 16-летним сыном и дважды выстрелил ему ногу, сообщает Telegram-канал SHOT .

Одна из пуль застряла в бедре подростка. Восьмиклассник рассказал, что выстрелами из «Осы» отец пытался его воспитать. Медики осмотрели школьника и обнаружили ссадины на шее. Их происхождение не уточняется.

Пострадавшего юношу поместили в травматологическое отделение, а с его отцом разбираются полицейские. Уже известно, что ПБ-4 «Оса» официально зарегистрирован на мужчину, который никогда не был судим. Мать мальчика учит детей английскому языку в школе.

Ранее стрельба произошла в одной из московских квартир. Ревнивый молодой человек открыл огонь из пневматического оружия.