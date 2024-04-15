Ревнивец устроил стрельбу из пневматики в столичной квартире

Два парня и девушка встретились у одного из них, когда родителей не было дома. Около полуночи к компании присоединились еще 3 подростка-одноклассника. Вместе с ними пришел 18-летней парень, с которым встречалась девушка. Юноша возмутился, что та находится в гостях так поздно.

У молодого человека с собой был пневматический пистолет. Во время конфликта он несколько раз выстрелил в подростков почти в упор. Когда пострадавшие позвонили родителям и попросили их вызвать скорую помощь, то молодой человек и девушка сбежали.

Вскоре ревнивого юношу задержали полицейские. Раненых доставили в больницу.