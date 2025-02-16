Отец похитил шестилетнего мальчика в Новосибирске
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Отец, предположительно, украл шестилетнего мальчика в Новосибирске. Он может попытаться увезти его в Австралию, сообщает SHOT.
Днем 16 февраля Олег К. вместе со знакомыми подъехал к дому экс-супруги Веры. Там она живет вместе с сыном, дочерью и новым мужем.
Мать рассказала, что Олег К. подкараулил семью во время прогулки. Затем он попытался силой затащить пятилетнюю девочку и шестилетнего мальчика в автомобиль.
Дочку «отбить» удалось. Мальчика он, предположительно, увез.
У Олега К. есть два гражданства — России и Австралии. Туда мужчина может перевезти ребенка.
Мать похищенного отмечает, что экс-супруг постоянно ее абьюзил. Также мужчина не давал развод.
Предполагаемому похитителю ребенка можно было видеть детей максимум два часа в неделю. До этого пара 10 лет жила в Австралии.
Олег К. продолжает жить за границей. Он приезжал в Россию только чтобы встретиться с детьми. В данный момент мужчину и ребенка ищет полиция.
Ранее мужчина похитил немую школьницу из авто в Екатеринбурге.