Отец более 5 лет насиловал маленькую дочь в Мурине

В Ленинградской области мужчина в течение нескольких лет насиловал свою родную дочь. Девочка боялась рассказать об этом, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Мурине. Там девочку 2013 года рождения на протяжении 5 лет насиловал отец. Началось все еще в 2020 году, когда малышке было 7 лет.

Ребенок боялся рассказать о произошедшем. Она молчала, потому что думала, что ей никто не поверит.

Первой внимание на странное поведение девочки обратила ее 14-летняя подруга. Она обратилась в полицию по телефону доверия.

Насильника задержали. Он признал свою вину. Известно, что последний случай изнасилования был не так давно. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Отмечается, что задержанный работает водителем, его супруга — экономист. В семье воспитывается еще один ребенок.

Ранее таджик изнасиловал 4-летнего мальчика на детской площадке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 28 апреля.