Отек Квинке и потеря сознания: россиянка чуть не умерла от укуса медузы в Дубае

60-летняя россиянка чуть не погибла после укуса ярко-голубой медузы в Дубае, сообщает SHOT .

После укуса у пострадавшей сразу опухла рука. Женщине резко стало плохо. Вскоре у нее случился отек Квинке. Туристка начала терять сознание, но ее успели спасти.

На помощь пострадавшей первыми пришли очевидцы.

Ранее двухлетний малыш из Хабаровска умер после того, как его укусила кубомедуза на малайзийском острове Лангкави. За жизнь мальчика боролись 4 дня.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.