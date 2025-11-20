Двухлетний мальчик умер после укуса медузы в Малайзии

сегодня в 12:20

Двухлетний малыш из Хабаровска умер в Малайзии после укуса ядовитой медузы

Двухлетний мальчик из Хабаровска умер после того, как его укусила медуза на малайзийском острове Лангкави. Его пытались спасти четыре дня, сообщает Baza .

Инцидент произошел 15 ноября. Двухлетнего мальчика ужалила кубомедуза, которая считается самым ядовитым видом медуз на Земле. Ее яд способен убить взрослого человека за четыре минуты.

Задыхающегося ребенка оперативно достали из воды. Уже на пляже он перестал дышать. Отец постарался провести сыну сердечно-легочную реанимацию.

Другие отдыхающие рядом туристы тоже пришли на помощь. Они помогли отвезти малыша в пляжный спасательный центр.

После этого ребенка отправили в больницу и положили в реанимацию. На протяжении следующих четырех дней доктора пытались спасти мальчика, но он умер.

Семья собирается провести кремацию ребенка в Малайзии. Затем они вернутся в РФ и привезут его прах с собой.

