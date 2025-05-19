Отдали раздавленную поездом: Кемеровчанка обвинила клинику в гибели собаки

Жительница Кемеровской области обвинила ветеринарную клинику в гибели своей собаки. Вместо операции и реабилитации после девушке вернули раздавленного поездом питомца, сообщает Инфо24 .

Известно, что владельца Елизавета отдала свою монгольскую овчарку по кличке Грета в новокузнецкую клинику «Энимед» для проведения операции. Это заведение она выбрала намерено, как там можно было оставить собаку на реабилитацию. Забрать питомца сразу после операции хозяйка бы не смогла, так как живет в Прокопьевске.

Днем 6 мая ветеринарная клиника сообщила Елизавете, что ее собака сбежала. Хозяйка сразу же принялась за поиски в социальных сетях, где местные начали сообщать о том, что питомца видели на трассе, причем задолго до того, как в клинике сообщили о побеге. В заведении утверждают, что с овчаркой гуляла стажерка, которая не удержала поводок.

После стало известно, что собака попала под поезд и погибла. Вероятно, что животное не услышало звук приближения поезда из-за медицинского воротника после операции.

Как рассказала хозяйка, клиника отказывается предоставлять документы, которые она подписывала, отдавая собаку на лечение. Единственное, что ей предложили — кремировать тело питомца. Девушка с помощью юристов уже обратилась с заявлением в прокуратуру.

В отзывах о работе клиники «Энимед» в социальных сетях есть множество жалоб от других клиентов, которые также обвиняют заведение в гибели своих животных.