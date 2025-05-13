Отбывавший срок за наркотики сын артистки Екатерины Шавриной умер в колонии

Григорий Шаврин, сын народной артистки Екатерины Шавриной, скончался в колонии во Владимирской области. Там 60-летний модельер отбывал срок за наркотики, сообщает SHOT .

Сын известной певицы умер в ИК № 6 в поселке Мелехово, куда был направлен по приговору суда. Заключенному стало плохо, его доставили в медицинский блок, где он скончался. Причиной смерти стала остановка сердца.

Шаврина задержали в 2024 году в Новой Москве с амфетамином. Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы.

Модельер с молодости боролся с наркозависимостью. После предыдущей судимости родные помогли ему пройти реабилитацию и начать карьеру в модельном бизнесе, но позже произошел рецидив.

Екатерина Шаврина — легендарная исполнительница русских народных песен, дважды выступавшая в ООН. Ее муж, композитор Григорий Пономаренко, умер в 1996 году. Сейчас артистке 82 года.