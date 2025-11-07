Отбросило на встречку: инвалид-колясочник погиб под колесами авто в Москве

сегодня в 08:30

В ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб инвалид-колясочник. Он ехал в инвалидном кресле по проезжей части, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Сначала водитель машины Peugeot наехал на мужчину. Его откинуло на встречную полосу. Затем на инвалида наехала Toyota.

Инвалид получил тяжелые травмы и погиб на месте. В зоне аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Движение в районе столкновения затруднено. Водителям порекомендовали объезжать место аварии.

Ранее Дептранс Москвы сообщал, что движение в районе ДТП затруднено на 1,5 км.

