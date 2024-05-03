Осужденный за массовый расстрел в Чечне спецназовец Ульман погиб в зоне СВО

Осужденный за массовый расстрел гражданских в Чечне капитан спецназа Эдуард Ульман погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Мужчина ранее пропал без вести до приговора суда, сообщает «Новая Бурятия» .

О смерти Ульмана на фронте рассказали его матери Наталье Коробенковой и экс-руководителю общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергею Семанчуку, который активно поддерживал спецназовца.

В январе 2002 года в Шатойском районе Чечни разведывательная группа 641-го отряда спецназа ГРУ под командованием Ульмана расстреляла 6 мирных жителей, в том числе 41-летнюю беременную мать семерых детей.

В 2007 году Северо-Кавказский окружной военный суд заочно приговорил Ульмана к 14 годам тюрьмы за убийство мирных граждан в ходе Второй чеченской войны. При этом спецназовец пропал еще до приговора суда. По некоторым данным, он продолжает находиться в федеральном розыске.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России дагестанскому полковнику Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне СВО.