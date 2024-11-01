«Осторожно, новости»: хакеры взломали сайт Юнармии

сегодня в 17:11

Неизвестные хакеры взломали официальный сайт Юнармии. Некоторое время назад на главной странице были картинки-мемы с оскорблением президента РФ Владимира Путина, самого движения и автомобиля Lada, сообщает « Осторожно, Новости ».

Через несколько минут после взлома сайт перестал работать. При заходе на него пишет «ошибка №502 Bad Gateway».

Ранее россияне пожаловались на сбои в работе Steam. Сервис не грузился в семи регионах РФ.