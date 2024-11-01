Россияне пожаловались на сбои в работе Steam

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Downdetector: у россиян временно не работает Steam

Жители семи регионов России пожаловались на сбои в работе платформы для покупки видеоигр Steam. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Также проблемы с доступом к Steam наблюдаются в Московской, Мурманской, Свердловской, Новосибирской и Ленинградской областях.

Пользователи жалуются на сбой в работе сайта и приложения.

Ранее Steam удалил 15 нелегальных интернет-страниц по требованию Роскомнадзора. Суммарно сервис убрал 260 запрещенных материалов.