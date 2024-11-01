Россияне пожаловались на сбои в работе Steam
Downdetector: у россиян временно не работает Steam
Фото - © Valve. Steam/Wikipedia.org
Жители семи регионов России пожаловались на сбои в работе платформы для покупки видеоигр Steam. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Также проблемы с доступом к Steam наблюдаются в Московской, Мурманской, Свердловской, Новосибирской и Ленинградской областях.
Пользователи жалуются на сбой в работе сайта и приложения.
Ранее Steam удалил 15 нелегальных интернет-страниц по требованию Роскомнадзора. Суммарно сервис убрал 260 запрещенных материалов.