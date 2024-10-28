«Осторожно, Москва»: опубликовано видео поджога венков у мемориала в Климовске

Видео, на котором нетрезвая женщина сожгла траурные венки у мемориала в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске, опубликовал Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

На нем видно, как нарушительница правопорядка после поджога отошла на несколько метров от памятника, развернулась и смотрела в сторону него. Также у женщины в руках был телефон, на который она снимала, как горят траурные венки.

«Она что, совсем? Что она делает?» — задается вопросом автор видео.

Ранее СК возбудил уголовное дело против 36-летней женщины, которая подожгла венки у монумента «Скорбящая мать». По данным следствия, она совершала преступление в нетрезвом виде.