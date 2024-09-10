«Осторожно, Москва»: число пострадавших от атаки БПЛА в Раменском выросло до 6

Количество пострадавших от удара украинского дрона в подмосковном Раменском увеличилось до шести. Пострадавшие есть в домах в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице, сообщает « Осторожно, Москва ».

В первом доме две девушки 25 и 36 лет и мужчина 33 лет попали в больницу. Жительница дома в Спортивном проезде умерла от полученных ранений еще до того, как прибыли сотрудники скорой помощи.

В доме на Высоковольтной улице Раменского ранения получили три мужчины — им 25, 26 лет и 41 год. Травмированных госпитализировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.