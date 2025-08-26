Оставил труп в клумбе: пьяный конфликт на Череповецкой закончился трагедией
В Москве мужчина зарезал собутыльника во время пьяной ссоры
Убийство произошло во дворе жилого дома на улице Череповецкой в Москве. 22-летний ранее судимый мужчина зарезал собутыльника и скрылся, оставив труп в клумбе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.
Во время конфликта потерпевший 1990 года рождения получил два удара ножом и скончался на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование контролирует Бутырская межрайонная прокуратура. Подозреваемого доставляют в отдел для допроса.
Ранее в Москве на улице Кольская 37-летний мужчина в своей квартире распивал алкоголь. В какой-то момент ему стала мешать музыка в квартире соседей, он взял два ножа, пришел к их квартире, а когда ему открыли двери — порезал их.