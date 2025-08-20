Москвич взял два кухонных ножа и зарезал соседей из-за громкой музыки

В Москве на улице Кольская 37-летний мужчина в своей квартире расписал алкоголь. В какой-то момент ему стала мешать музыка в квартире соседей, он взял два ножа, пришел к их квартире, а когда ему открыли двери –порезал их, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

«Я пошел попросить сделать музыку потише, при этом, предполагая возникновение конфликтной ситуации, я взял с собой два кухонных ножа, с которыми подошел к двери в квартиру соседей. В каждой руке у меня находилось по ножу», — рассказал злоумышленник.

На пороге соседской квартиры между задержанным и еще двумя мужчинами, которые открыли двери, возник конфликт. В итоге злоумышленник травмировал соседей. Через некоторое время пострадавших госпитализировали, в больнице один из них скончался от полученных травм.

Уголовное дело передано в территориальный орган Следственного комитета по решению Бабушкинского межрайонного прокурора. Надзорное ведомство контролирует ход расследования дела.