Останки баранов в урнах: этнические кафе терроризируют жителей Новосибирска

Жители района в Новосибирске обратились к Бастрыкину по поводу этического кафе

Принадлежащее мигрантам кафе, которое расположено в Хилокском жилом массиве Новосибирска, снова начало функционировать после того, как его закрыли следственные органы. Кроме того, в этом районе открываются все новые этнические заведения, сообщает «Царьград» .

Жители Хилок вновь обратились к главе СКР Александру Бастрыкину в связи с проблемами в этом районе города. В частности, они хотят привлечь внимание к кафе «Тан-Баран». Граждане утверждают, что, несмотря на закрытие заведения по распоряжению приставов, оно продолжает функционировать. Мигранты открыли его незаконно.

На освобожденной площадке в микрорайоне активно развивается незаконная торговля, а также там останавливаются такси-курьеры, направляющиеся в Среднюю Азию. В то же время функционируют так называемые «автовокзалы», куда регулярно приезжают новые группы иностранных граждан.

«В обход всему строят новые „жральни“. Вдоль дорог пасутся бараны и овцы», — жалуются пользователи в соцсети «ВКонтакте».

В результате этого в урнах для мусора регулярно оказываются останки животных, что приводит к размножению мух в домах жителей.

Они подчеркнули, что ранее было приложено немало усилий, однако, несмотря на действия правоохранительных органов, улица продолжает оставаться «кишлаком и анклавом мигрантов».

«Мы больше не можем жить в таких условиях! Просим обратите внимание на эпицентр притяжения мигрантов Средней Азии и корень всех наших бед, на Хилокский рынок. Дальнейшее существование на Хилокской становится невыносимым, сколько бы мы не бились», — рассказали жители в обращении главе СКР.