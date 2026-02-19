Остался ни с чем: украинка украла у сына-ВСУшника 4 млн гривен и уехала из страны

22-летний украинский военный провел в плену 3 года. Когда он вернулся домой, то обнаружил, что остался без средств к существованию и жилья — все похитила его собственная мать, сообщает « Поток ».

Все это время женщина получала положенные от государства выплаты — по 125 тыс. гривен ежемесячно. Общая сумма, которую она получила на имя сына, составила около 4 млн гривен.

Однако вместо того чтобы сохранить деньги, «мать года» покинула Украину, забрав средства с собой. Также она выписала сына из квартиры.

Парень был готов простить женщину, несмотря на обман о размере выплат, но после новости о потере жилья решил судиться с ней.

