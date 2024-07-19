Командование эвакуирует основные силы ВСУ с харьковского направления в зоне проведения РС РФ спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя подконтрольной Киеву территории региона.

По его словам, украинские военнослужащие отходят из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка. Также он отметил, что первыми свои позиции покинули сотрудники СБУ.

Кроме того, источник заявил, что к нему в дом насильно подселяли бойцов ВСУ, которые уже погибли.

Ранее ВС РФ взяли под контроль первую линию высоток в Волчанске Харьковской области. По словам командира отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, российские подразделения ежедневно продолжают продвижение вперед.