Российская армия взяла под контроль первую линию высоток в Волчанске
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военнослужащие заняли первую линию высотных домов в городе Волчанск Харьковской области.
«Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственные штурмовые действия подразделениями Минобороны, то за последние дни надо отметить, что самый тяжелый участок у нас был — это высотные дома в Волчанске», — сказал генерал-майор в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что на сегодняшний день первая линия высоток полностью перешла под контроль бойцов ВС РФ. Российские подразделения ежедневно продолжают продвижение вперед.
Ранее российский боец и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский создал 14 новых бригад ВСУ, чтобы попробовать отбить Волчанск, однако украинские военнослужащие не имеют достаточного вооружения.