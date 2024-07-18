Российская армия взяла под контроль первую линию высоток в Волчанске

«Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственные штурмовые действия подразделениями Минобороны, то за последние дни надо отметить, что самый тяжелый участок у нас был — это высотные дома в Волчанске», — сказал генерал-майор в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на сегодняшний день первая линия высоток полностью перешла под контроль бойцов ВС РФ. Российские подразделения ежедневно продолжают продвижение вперед.

Ранее российский боец и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский создал 14 новых бригад ВСУ, чтобы попробовать отбить Волчанск, однако украинские военнослужащие не имеют достаточного вооружения.