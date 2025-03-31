Основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева задержали в Аргентине

Руднева задержали 22 марта в городе Барилоче, когда он пытался вылететь в Бразилию. При задержании он попытался покончить с собой. Вместе с Константином были пять русских и одна мексиканская женщина в возрасте до 40 лет. Они были истощены длительным голоданием по приказу Руднева и питались только его объедками.

Еще две женщины находились на дежурстве за пределами аэропорта Барилоче, а шесть других были задержаны в аэропорту Буэнос-Айреса. Все они также направлялись в Бразилию.

Изначально задержанных подозревали в организации медицинского туризма после того, как врачи оказали помощь несовершеннолетней роженице в сопровождении двух последовательниц секты. Однако теперь им инкриминируется торговля людьми. Следствие полагает, что Руднев и его последователи проводили в Аргентине курсы йоги за 5 тыс. долларов с человека.

В октябре прошлого года Константина Руднева объявили в розыск в Черногории по подозрению в записи «ритуального порно». В 2013 году суд приговорил россиянина к 11 годам колонии за изнасилование своих последователей, сбыт наркотиков и создание незаконной религиозной организации, которая собрала около 20 тыс. последователей по всей России.