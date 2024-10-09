В Черногории разыскивают россиянина за съемки «ритуального порно»

В 2013 году суд приговорил Руднева, который называл себя проводником Господа, к 11 годам колонии за изнасилование своих последователей, сбыт наркотиков и создание незаконной религиозной организации, которая собрала около 20 тыс. последователей по всей России.

Константин проповедовал отказ от семьи, образования и работы, а взамен предлагал беспорядочные половые связи. Он морил последователей голодом, накачивал наркотиками, насиловал и устраивал оргии. Предположительно, сексуальному насилию подвергались и дети, а некоторые участники секты пропадали без вести. На суде Руднев свою вину полностью отрицал.

В 2021 году мужчина вышел из тюрьмы и уехал из России в Черногорию, где и проживал последние 3 года. При этом за границей Руднев продолжил вербовать сторонников под видом курсов йоги и семинаров по сексуальному освобождению. А молодых девушек россиянин привлекал к съемкам порнофильмов.

Черногорские правоохранительные органы начали производство в отношении гражданина РФ еще в апреле, когда обнаружили записи секс-видео, однако Руднев «залег на дно». Последние месяцы в горнолыжный отель города Жабляк приезжают молодые обеспеченные девушки и селятся в номер, который арендовал Константин.

При этом замки в комнате регулярно меняли, а из-за стен доносились странные звуки. Соседи вызвали сотрудников полиции, которые при осмотре номера обнаружили несколько сотен сим-карт, десятки кредиток, ноутбуков и мобильных, а также 70 тысяч евро наличными.

Как сообщают местные СМИ, в горнолыжном отеле снимали «ритуальное порно», а организатором являлся россиянин Константин Руднев.